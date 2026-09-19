Всю ночь без перерыва: Памфилова рассказала о мощной атаке на систему выборов в Москве

Московская избирательная система всю ночь подвергалась масштабным атакам извне, которые продолжаются и утром 19 сентября. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии.

«По уточнённой информации, которая дошла совсем недавно, всю ночь, буквально беспрерывно, московская система подвергалась очень мощной атаке. Атака эта продолжается практически постоянно и очень она масштабная и интенсивная», — сказала глава Центризбиркома.

По словам Памфиловой, специалисты отражают попытки воздействия на систему, а ситуация остаётся под контролем.

При этом дистанционное электронное голосование в Москве продолжает работать в штатном режиме. Председатель ЦИК отметила, что техническая защищённость инфраструктуры позволяет не прерывать процесс.

По словам Памфиловой, технические специалисты и организаторы полностью контролируют ситуацию. Защищённость системы позволяет сохранять непрерывность голосования.

Ранее Life.ru сообщал, что в первый день выборов в Москве произошёл кратковременный сбой в работе терминалов электронного голосования. Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова связывала его с кибератаками на информационные системы, после чего работу оборудования восстановили.