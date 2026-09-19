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Опубликовано 19 сентября, 06:25

Кратковременный сбой произошёл из-за кибератак в первый день выборов в Москве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В первый день голосования в Москве произошел кратковременный сбой в работе терминалов электронного голосования.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова сообщила, что причиной инцидента стали кибератаки на информационные системы.

По её словам, функционал оборудования был оперативно восстановлен, система продолжила работу в штатном режиме.

Около 2,2 млн москвичей проголосовали онлайн за первые сутки
Около 2,2 млн москвичей проголосовали онлайн за первые сутки

Тем временем явка на выборах депутатов Госдумы по итогам первого дня голосования достигла 29,75%. На федеральном округе свой голос отдали 29,75% избирателей. Показатель отражает результаты первого дня голосования.

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Оксана Попова
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