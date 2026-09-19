Кратковременный сбой произошёл из-за кибератак в первый день выборов в Москве

В первый день голосования в Москве произошел кратковременный сбой в работе терминалов электронного голосования.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова сообщила, что причиной инцидента стали кибератаки на информационные системы.

По её словам, функционал оборудования был оперативно восстановлен, система продолжила работу в штатном режиме.

Тем временем явка на выборах депутатов Госдумы по итогам первого дня голосования достигла 29,75%. На федеральном округе свой голос отдали 29,75% избирателей. Показатель отражает результаты первого дня голосования.