Явка на нынешних выборах в Госдуму превысила итоговый показатель 2021 года

Явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва ещё до окончания голосования превысила итоговый показатель предыдущей думской кампании. По данным Центризбиркома, к 15:14 мск 20 сентября свой выбор сделали 52,62% избирателей.

На выборах в Госдуму в 2021 году итоговая явка составила 51,72%. Таким образом, нынешний показатель уже оказался выше на 0,9 процентного пункта, при этом голосование в стране продолжается.

Ранее явка на текущей кампании преодолела показатель выборов 2016 года. Тогда в голосовании приняли участие 47,88% избирателей. В 2011 году явка на думских выборах составляла 60,21%, в 2007-м — 63,71%.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходят с 18 по 20 сентября. Нижняя палата российского парламента состоит из 450 депутатов, которые избираются на пять лет по смешанной системе: половина — по партийным спискам, ещё 225 человек — по одномандатным округам.

Нынешняя думская кампания стала первой для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей после вхождения этих регионов в состав России по итогам проведённых в сентябре 2022 года референдумов.

Одновременно с выборами в Госдуму в регионах проходят кампании других уровней. Всего в единый день голосования 2026 года планируется заместить около 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

Голосование завершится вечером 20 сентября после закрытия избирательных участков. После этого комиссии приступят к подсчёту голосов и подведению итогов кампании.