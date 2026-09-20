Замглавы ЦИК Булаев: Нынешние выборы в России проходят спокойнее предыдущих

Голосование на выборах в России проходит штатно и даже спокойнее, чем во время предыдущих избирательных кампаний. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

«Полет идет штатно. Выборы и голосование проходят, мне кажется, в штатном режиме, может быть, даже более спокойно, чем ранее», — сказал Булаев газете «Известия».

По словам замглавы ЦИК, пока рано подводить итоги по отдельным регионам, однако явка по результатам предыдущего дня была достаточно высокой. В комиссии рассчитывают, что заключительный день голосования также пройдёт в штатном режиме.

В ближайшее время избирательные участки начнут закрываться в восточных регионах страны. После завершения голосования там комиссии приступят к подсчёту голосов.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и совмещённые с ними региональные и муниципальные кампании проходят с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предстоит заместить около 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

Ранее стало известно, что явка на выборах в Госдуму превысила 50%. Это уже больше, чем на выборах 2016 года.