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Опубликовано 20 сентября, 10:41

Явка на выборах в Госдуму перевалила за 50%

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Явка на выборах депутатов Государственной думы IX созыва превысила 50%. По данным Центральной избирательной комиссии России на 13:37 мск, показатель по федеральному округу достиг 50,46%.

«Ход голосования по федеральному округу — 50,46%», — следует из данных ЦИК.

Утром 20 сентября явка составляла 44,75%. Таким образом, в течение заключительного дня голосования показатель продолжил расти.

Выборы депутатов Госдумы проходят в России с 18 по 20 сентября. Граждане выбирают 450 парламентариев: 225 — по федеральным партийным спискам и ещё 225 — по одномандатным округам. Дистанционное электронное голосование на этих выборах доступно в 33 регионах: 32 субъекта используют федеральную платформу, Москва — собственную систему.

Число проголосовавших электронно москвичей превысило 2,8 млн
Число проголосовавших электронно москвичей превысило 2,8 млн

Ранее Life.ru сообщал, что к 06:00 мск 20 сентября явка на выборах в Госдуму составляла 44,75%.

Больше новостей о голосовании, работе ЦИК и выборах — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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