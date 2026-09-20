Явка на выборах в Госдуму перевалила за 50%
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Явка на выборах депутатов Государственной думы IX созыва превысила 50%. По данным Центральной избирательной комиссии России на 13:37 мск, показатель по федеральному округу достиг 50,46%.
«Ход голосования по федеральному округу — 50,46%», — следует из данных ЦИК.
Утром 20 сентября явка составляла 44,75%. Таким образом, в течение заключительного дня голосования показатель продолжил расти.
Выборы депутатов Госдумы проходят в России с 18 по 20 сентября. Граждане выбирают 450 парламентариев: 225 — по федеральным партийным спискам и ещё 225 — по одномандатным округам. Дистанционное электронное голосование на этих выборах доступно в 33 регионах: 32 субъекта используют федеральную платформу, Москва — собственную систему.
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