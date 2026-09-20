Число проголосовавших электронно москвичей превысило 2,8 млн

Более 2,8 миллиона москвичей воспользовались электронным форматом голосования на выборах. В эту цифру входят как участники дистанционного электронного голосования (ДЭГ), так и те, кто голосовал через терминалы на избирательных участках, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«В Москве дистанционным электронным и электронным голосованием, то есть посредством стационарных участков, у них общая база, воспользовалось уже более 2 млн 800 тысяч человек», — сказала глава Центризбиркома на брифинге.

Таким образом, показатель объединяет два способа электронного волеизъявления. Москва использует собственную систему ДЭГ, а на участках избирателям доступны специальные терминалы.

Голосование на выборах депутатов Государственной думы IX созыва проходит с 18 по 20 сентября. В столице одновременно проходят выборы муниципальных депутатов района Щукино.

Ранее Life.ru сообщал, что к полудню 19 сентября в Москве было выдано уже более 2,5 миллиона электронных бюллетеней. Голосовать электронно москвичи могут как дистанционно, так и непосредственно на участках через терминалы.