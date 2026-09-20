Памфилова: На выборах проголосовали более 45% россиян

Более 45% российских избирателей уже приняли участие в голосовании, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва проходит в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября. 20 сентября стал заключительным днём кампании.

Ранее Life.ru сообщал, что к 00:00 мск 20 сентября явка на выборах в Госдуму достигла 44,57%. В списки для голосования по федеральному округу включены избиратели по всей стране.