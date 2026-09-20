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Опубликовано 20 сентября, 07:15

Памфилова: На выборах проголосовали более 45% россиян

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Более 45% российских избирателей уже приняли участие в голосовании, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва проходит в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября. 20 сентября стал заключительным днём кампании.

Явка на выборах в Госдуму в Москве достигла 40,2%
Явка на выборах в Госдуму в Москве достигла 40,2%

Ранее Life.ru сообщал, что к 00:00 мск 20 сентября явка на выборах в Госдуму достигла 44,57%. В списки для голосования по федеральному округу включены избиратели по всей стране.

Больше новостей о выборах, работе ЦИК и внутренней политической повестке — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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