Памфилова: На выборах проголосовали более 45% россиян
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Более 45% российских избирателей уже приняли участие в голосовании, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва проходит в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября. 20 сентября стал заключительным днём кампании.
Ранее Life.ru сообщал, что к 00:00 мск 20 сентября явка на выборах в Госдуму достигла 44,57%. В списки для голосования по федеральному округу включены избиратели по всей стране.
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