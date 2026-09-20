Явка на выборах в Госдуму в Москве достигла 40,2%
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Более 3,2 млн избирателей приняли участие в выборах депутатов Госдумы в Москве к началу последнего дня голосования. Явка на 08:00 мск 20 сентября достигла 40,2%, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалёв.
Третий день в столице начался в штатном режиме. Участки открылись в 08:00 и будут принимать избирателей до 20:00.
При этом дистанционное голосование ночью не прерывалось. По словам Ковалёва, пока обычные участки были закрыты, электронные бюллетени получили ещё около 100 тыс. человек.
«На данный момент общая явка — 3,2 млн выданных бюллетеней, что составляет 40,2% от общего числа столичных избирателей», — сказал глава Общественного штаба.
Проголосовать онлайн москвичи могут до 19:59. Помимо выборов депутатов Госдумы IX созыва, в районе Щукино проходит голосование за муниципальных депутатов.
Накануне Life.ru сообщал, что после второго дня участки в Москве закрылись в штатном режиме, однако электронная система продолжила принимать голоса всю ночь. Ещё к середине субботы в столице было выдано свыше 2,5 млн электронных бюллетеней. Всего избирательным правом в Москве обладают более 7,8 млн человек, а голосование на выборах депутатов Госдумы проходит с 18 по 20 сентября. По стране к 04:00 мск 20 сентября явка по федеральному округу достигла 44,63%.
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