Явка на выборах в Госдуму в Москве достигла 40,2%

Более 3,2 млн избирателей приняли участие в выборах депутатов Госдумы в Москве к началу последнего дня голосования. Явка на 08:00 мск 20 сентября достигла 40,2%, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалёв.

Третий день в столице начался в штатном режиме. Участки открылись в 08:00 и будут принимать избирателей до 20:00.

При этом дистанционное голосование ночью не прерывалось. По словам Ковалёва, пока обычные участки были закрыты, электронные бюллетени получили ещё около 100 тыс. человек.

«На данный момент общая явка — 3,2 млн выданных бюллетеней, что составляет 40,2% от общего числа столичных избирателей», — сказал глава Общественного штаба.

Проголосовать онлайн москвичи могут до 19:59. Помимо выборов депутатов Госдумы IX созыва, в районе Щукино проходит голосование за муниципальных депутатов.