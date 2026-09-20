Явка на выборах депутатов в Государственную думу к 04:00 мск составила 44,63%

Явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу к 04:00 мск составила 44,63%. Такие данные опубликованы на официальном сайте Центральной избирательной комиссии России.

Сведения о ходе голосования продолжают обновляться по мере поступления информации из регионов.

Ранее Life.ru сообщал, когда появятся первые результаты выборов в Государственную думу. Публикация первых результатов выборов депутатов Госдумы начнётся после завершения голосования в Калининградской области. Там избирательные участки закроются в 21:00 мск 20 сентября