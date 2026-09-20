Стало известно, когда появятся первые результаты выборов в Госдуму

Публикация первых результатов выборов депутатов Госдумы начнётся после завершения голосования в Калининградской области. Там избирательные участки закроются в 21:00 мск 20 сентября, сообщил ТАСС зампред ЦИК Николай Булаев.

По словам представителя Центризбиркома, до этого момента говорить о первых итогах голосования преждевременно: участки в разных регионах страны работают с учётом часовых поясов, а последними завершат приём избирателей калининградские участки.

Ранее Life.ru писал, что на выборах в Москве более 2,73 миллиона человек воспользовались электронными бюллетенями. Голосование за депутатов в Государственную думу IX созыва проходит три дня — с 18 по 20 сентября. В Москве оно закончится в 20:00 в воскресенье, 20 сентября.