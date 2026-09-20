Муфтий Москвы вместе с супругой проголосовали на выборах в Госдуму

Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов пришёл на избирательный участок в Лефортово вместе с супругой и принял участие в выборах в Госдуму в субботу. После голосования он остался на участке в качестве наблюдателя от Общественной палаты России.

Муфтий Москвы проголосовал на выборах. Видео © Духовное собрание мусульман России

Крганов рассказал о том, как проходит голосование. По его словам, в первые два дня избиратели приходили на участок непрерывно, причём многие были настроены позитивно. Он отметил, что для некоторых жителей участие в выборах стало своеобразным праздником.

Участок №1390 обслуживает 6886 избирателей. Ещё 66 человек выбрали его для голосования после прикрепления из других регионов. Тем, кто не смог самостоятельно приехать по возрасту или состоянию здоровья, комиссия предоставила возможность проголосовать дома — таких избирателей оказалось 19. Крганов рассказал, что за время его работы наблюдателем нарушений на участке не выявили.

Явка на выборах депутатов Государственной думы по итогам второго дня голосования составила 44,38%. Показатель зафиксирован после закрытия всех избирательных участков вечером 19 сентября на 21:00 мск. Ранее в течение субботы явка продолжала расти: к 15:00 она составляла 33,34%.