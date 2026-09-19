В СИЗО Москвы проголосовали более шести тысяч человек

Голосование на выборах в следственных изоляторах Москвы прошло без нарушений. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии столицы Илья Высотский.

В ГУ ФСИН по Москве рассказали, что в Единый день голосования более шести тысяч подозреваемых и обвиняемых смогли проголосовать на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Содержащиеся в СИЗО жители других регионов также получили возможность проголосовать на выборах высших должностных лиц и парламентов своих субъектов.

«Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили организованные в следственных изоляторах участки, по итогам проверки нарушений зафиксировано не было — процедура прошла в штатном режиме и в соответствии с требованиями законодательства», — сказал Высотский.

Он также отметил, что в СИЗО-5 из почти 600 избирателей 15 проголосовали впервые.

Ранее по данным ЦИК, явка на выборах в Госдуму по итогам второго дня голосования составила 44,38% (к 15:00 было 33,34%). Голосование идёт с 18 по 20 сентября, предстоит избрать 450 депутатов — 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам, параллельно в регионах проходят более двух тысяч кампаний.