Явка в первый день выборов превысила показатели 2021 года

Первый день выборов в Госдуму оказался заметно активнее кампании пятилетней давности: 18 сентября к 20:00 мск явка достигла 29,19%, тогда как на аналогичном этапе в 2021 году она составляла 18,39%. Рост зафиксирован во всех регионах, которые можно напрямую сравнить с предыдущими думскими выборами, без учёта новых субъектов РФ. На это обратила внимание газета «Ведомости».

Самая большая разница за пять лет сложилась в Брянской области. Там за первый день проголосовали 64,49% избирателей, что на 37,57 процентного пункта выше показателя 2021 года и всего на 4,16 пункта меньше итоговой трёхдневной явки прошлой кампании.

Ещё ближе к своему полному результату 2021 года подошёл Севастополь: 47,13% после первого дня против 49,26% за все три дня пять лет назад. В Ивановской области разница составила 4,47 пункта, в Смоленской — 5,67 пункта.

Самый небольшой прирост среди сопоставимых регионов зафиксирован в Свердловской и Тульской областях. В Москве показатель вырос на 5,51 процентного пункта и достиг 28,58%, в Подмосковье — на 8,75 пункта до 24,32%, а в Санкт-Петербурге — на 14,87 пункта до 27,1%.

В 15 субъектах к вечеру первого дня явка уже превышала 40%. Наиболее высокие показатели на этот момент были зафиксированы в ДНР — 72,7%, Брянской области — 64,49%, Чечне — 63,2%, Херсонской области — 58,31% и Туве — 51,05%. Самые низкие значения отмечались в Хакасии, Иркутской и Новосибирской областях — 13,84%, 14,2% и 15,77% соответственно.

При этом данные продолжили обновляться уже после 20:00. По итогам первого дня ЦИК сообщил о явке 29,75% по федеральному округу, а утром 19 сентября показатель превысил 30% и достиг 30,21%. Life.ru также писал, что более 4,6 млн россиян проголосовали досрочно, причём свыше 4,4 млн из них приходятся на 12 регионов с военным положением и средним уровнем реагирования. Голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва проходит 18–20 сентября.