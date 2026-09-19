Памфилова назвала главную задачу ЦИК

Региональные избирательные комиссии должны максимально строго соблюдать все процедуры и не допускать нарушений, которые могут быть использованы для дискредитации выборов. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова, комментируя инциденты, выявленные в первый день голосования.

По её словам, от качества работы комиссий напрямую зависят доверие граждан к избирательной системе и легитимность результатов.

«Наша задача — провести выборы максимально чисто, максимально! Потому что это уровень доверия, это легитимность. Не работайте на наших врагов, которые хотят дискредитировать наши выборы», — обратилась Памфилова к коллегам.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали 18 сентября и продлятся до 20 сентября. В первый день Памфилова сообщала, что участки по стране открылись в штатном режиме, хотя в отдельных регионах возникли связанные с безопасностью инциденты. Так, в Краснодарском крае один участок перенесли в резервное помещение после повреждения здания из-за БПЛА, а в ЛНР 14 участков подключили к резервному электроснабжению после повреждения ЛЭП.

ЦИК также заявлял о попытках информационного и кибервоздействия на избирательную систему. Накануне голосования Памфилова сообщила о предотвращённой попытке дискредитации ГАС «Выборы», а 18 сентября назвала сообщения о якобы взломе системы заранее подготовленной провокацией. По её словам, ГАС «Выборы» автономна и защищена от подобных атак.