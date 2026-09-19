Памфилова назвала число досрочно проголосовавших на выборах россиян

Более 4,6 млн избирателей досрочно проголосовали на выборах в России. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии.

«Всего досрочно на территории Российской Федерации проголосовало 4 663 963 избирателя», — сообщила глава Центризбиркома.

Основная часть из них приходится на 12 субъектов, где введены военное положение и средний уровень реагирования. По словам Памфиловой, там досрочно свой голос отдали 4 400 215 человек.

Основное трёхдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва и совмещённых с ними кампаниях проходит с 18 по 20 сентября.

Ранее Life.ru сообщал о старте досрочного голосования в 12 российских регионах. ЦИК предусмотрел там несколько форматов, в том числе голосование в помещениях, на дому, на придомовых территориях и выезд комиссий к жителям труднодоступных населённых пунктов.