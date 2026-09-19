Памфилова заявила об оживлённом ходе второго дня голосования в России

В России продолжается масштабная избирательная кампания. Второй день голосования демонстрирует высокую гражданскую активность избирателей, а избирательный процесс организован без каких-либо сбоев на всей территории страны. Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в ходе брифинга в информационном центре комиссии.

По словам главы Центризбиркома, избирательные участки начали свою работу строго по графику во всех без исключения регионах государства, включая исторические субъекты.

«Хочу напомнить ещё раз о том, что по всей стране идет второй день голосования. Голосование идёт довольно оживлённо. Во всех 89 субъектах Российской Федерации участки были открыты своевременно, и своевременно они все приступили к работе», — подчеркнула Памфилова.

На данный момент процесс волеизъявления граждан проходит в штатном режиме. На участках обеспечены беспрецедентные меры безопасности и прозрачности: за ходом выборов следят тысячи общественных наблюдателей, ведётся круглосуточная видеофиксация и видеонаблюдение, а также активно задействованы механизмы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Ранее Life.ru сообщал, что в первый день выборов голосование в Москве проходило в штатном режиме. Зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявлял, что комиссия не фиксировала проблем.