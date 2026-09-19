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Регион
Опубликовано 19 сентября, 07:24

Памфилова заявила об оживлённом ходе второго дня голосования в России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России продолжается масштабная избирательная кампания. Второй день голосования демонстрирует высокую гражданскую активность избирателей, а избирательный процесс организован без каких-либо сбоев на всей территории страны. Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в ходе брифинга в информационном центре комиссии.

По словам главы Центризбиркома, избирательные участки начали свою работу строго по графику во всех без исключения регионах государства, включая исторические субъекты.

«Хочу напомнить ещё раз о том, что по всей стране идет второй день голосования. Голосование идёт довольно оживлённо. Во всех 89 субъектах Российской Федерации участки были открыты своевременно, и своевременно они все приступили к работе», — подчеркнула Памфилова.

На данный момент процесс волеизъявления граждан проходит в штатном режиме. На участках обеспечены беспрецедентные меры безопасности и прозрачности: за ходом выборов следят тысячи общественных наблюдателей, ведётся круглосуточная видеофиксация и видеонаблюдение, а также активно задействованы механизмы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Все избирательные участки Москвы открылись вовремя во второй день выборов
Все избирательные участки Москвы открылись вовремя во второй день выборов

Ранее Life.ru сообщал, что в первый день выборов голосование в Москве проходило в штатном режиме. Зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявлял, что комиссия не фиксировала проблем.

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Оксана Попова
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