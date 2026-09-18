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Опубликовано 18 сентября, 13:16

Мосгоризбирком: Выборы в Госдуму в столице проходят штатно

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва в Москве проходит в штатном режиме, каких-либо проблем комиссия не фиксирует. Об этом журналистам заявил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

«Никаких проблем мы не наблюдаем. Всё в порядке», — сказал Реут.

Выборы депутатов Госдумы проходят в течение трёх дней, с 18 по 20 сентября. В Москве избиратели могут проголосовать на участках либо воспользоваться городской системой электронного голосования.

Собянин проголосовал на выборах депутатов Госдумы в онлайн-формате
Собянин проголосовал на выборах депутатов Госдумы в онлайн-формате

Ранее Life.ru сообщал, что утром 18 сентября в столице и Подмосковье открылись избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму. В Москве начали работу 1443 участка, а число избирателей превышает 7,8 млн человек.

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