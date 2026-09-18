Избирательные участки открылись в Москве и Подмосковье

Утром 18 сентября в Москве и Подмосковье открылись избирательные участки для голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Голосование продлится три дня и завершится в 20:00 мск 20 сентября.

В столице заработали 1443 избирательных участка. Правом голоса обладают более 7,8 млн москвичей. Помимо депутатов Госдумы, жители района Щукино выбирают муниципальных депутатов.

Москвичи могут проголосовать онлайн со своего устройства, через электронный терминал или с помощью бумажного бюллетеня. Терминалы позволяют отдать голос на любом участке столицы. Такая возможность также доступна более чем 220 тыс. жителей других регионов, которые заранее воспользовались механизмом «Мобильный избиратель».

За голосованием в Москве следят 13 тыс. подготовленных общественных наблюдателей. Ожидается и участие международных наблюдателей, в том числе представителей стран БРИКС.

В Московской области открылись почти 4 тыс. постоянных избирательных участков и более 50 временных — в аэропортах, больницах и СИЗО. Избирательным правом обладают около 6,2 млн жителей региона. Они могут прийти на участок, воспользоваться ДЭГ или «Мобильным избирателем», а также проголосовать на дому.

В Подмосковье одновременно с выборами в Госдуму проходят выборы депутатов Мособлдумы и местных советов в Коломне, Лобне, Пушкино и Химках. Кроме того, проводятся дополнительные выборы депутата Совета депутатов Можайского муниципального округа.

В новый созыв Мособлдумы войдут 50 депутатов: половину изберут по партийным спискам, ещё 25 — по одномандатным округам. За места в региональном парламенте борются восемь партий.