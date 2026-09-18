Собянин проголосовал на выборах депутатов Госдумы в онлайн-формате

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в выборах депутатов Госдумы IX созыва, воспользовавшись дистанционным электронным голосованием. Об этом градоначальник сообщил в своём канале в «Максе», опубликовав фотографию за ноутбуком.

Собянин отдал голос через московскую электронную платформу. По его предварительным данным, за первые семь часов выборов в столице проголосовали уже более 1,8 млн человек, причём большинство предпочли дистанционный формат.

Мэр также поблагодарил жителей Москвы, которые уже приняли участие в голосовании, и напомнил о сроках работы электронной системы. Отдать голос онлайн можно до 19:59 20 сентября.

При этом традиционные избирательные участки работают все три дня, с 18 по 20 сентября, с 08:00 до 20:00. Москва использует собственную систему электронного голосования, тогда как федеральный ДЭГ в нынешнюю кампанию доступен ещё в ряде российских регионов.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, как проходят выборы в Госдуму в 2026 году и где доступно ДЭГ. Голосование продлится три дня, по его итогам предстоит избрать 450 депутатов нижней палаты парламента.