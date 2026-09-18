Александр Беглов проголосовал на выборах в Госдуму на участке в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в выборах депутатов Государственной думы. Он посетил участок № 153 в школе № 12 на улице Кораблестроителей и заявил, что голосует за будущее города и страны.

По словам главы Северной столицы, голосование началось организованно. Перед открытием участков городские власти провели большую работу по их технической подготовке.

Губернатор Александр Беглов проголосовал на выборах. Видео © 78.ru

«Хотел бы отметить, что правительство города сделало всё необходимое для оформления участков, чтобы они были комфортные, безопасные...» — цитирует губернатора 78.ru.

Беглов также отметил, что при подготовке учитывали потребности людей с ограниченными возможностями: для них обеспечили удобные подходы к участкам. Условия предусмотрели и для избирателей, которые приходят с детьми. Всего в Петербурге работают 1975 постоянных избирательных участков и ещё 47 временных.

Напомним, 18 сентября в России началось трёхдневное голосование на выборах в Госдуму. Первыми в 08:00 по местному времени открылись участки на Камчатке и Чукотке, затем к голосованию последовательно присоединились остальные регионы. Выборы продлятся до 20 сентября включительно. Россиянам предстоит избрать 450 депутатов — поровну по партийным спискам и одномандатным округам.