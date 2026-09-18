«Важный для страны выбор»: Лавров призвал россиян прийти на выборы в Госдуму

Голосование на выборах депутатов Государственной думы станет общим ответом россиян тем, кто стремится ослабить страну. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«С сегодняшнего дня и до воскресенья, 20 сентября, всем нам предстоит сделать важный для страны выбор», — сказал глава российского МИД.

Лавров призвал граждан принять участие в голосовании. По словам министра, от выбора россиян зависит дальнейшее развитие государства.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходят с 18 по 20 сентября. Россиянам предстоит избрать 450 парламентариев: половину — по партийным спискам, остальных — по одномандатным округам. В федеральном бюллетене представлены десять партий. Дистанционное электронное голосование доступно жителям 33 регионов, при этом Москва использует собственную систему ДЭГ. Life.ru подробно рассказывал, как проголосовать на выборах, какие партии участвуют и когда объявят результаты.