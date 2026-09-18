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Регион
Опубликовано 18 сентября, 10:05

Мирошник: Киев пытается сорвать выборы атаками на людей в приграничье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Киев стремится сорвать избирательный процесс в прифронтовых и приграничных регионах России атаками на мирных жителей. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По словам дипломата, за два предыдущих дня в Запорожской области пострадали два председателя участковых избирательных комиссий, одна из них погибла.

«Все эти действия противника не могут расцениваться иначе как попытки сорвать избирательный процесс в прифронтовых и приграничных регионах и повлиять на возможность демократического волеизъявления российских граждан», — заявил Мирошник.

Дипломат также противопоставил происходящее ситуации на Украине, где выборы в условиях действующего военного положения не проводятся.

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Наталья Афонина
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