Мирошник: Киев пытается сорвать выборы атаками на людей в приграничье

Киев стремится сорвать избирательный процесс в прифронтовых и приграничных регионах России атаками на мирных жителей. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По словам дипломата, за два предыдущих дня в Запорожской области пострадали два председателя участковых избирательных комиссий, одна из них погибла.

«Все эти действия противника не могут расцениваться иначе как попытки сорвать избирательный процесс в прифронтовых и приграничных регионах и повлиять на возможность демократического волеизъявления российских граждан», — заявил Мирошник.

Дипломат также противопоставил происходящее ситуации на Украине, где выборы в условиях действующего военного положения не проводятся.

Ранее Life.ru сообщал о гибели председателя УИК № 394 Елены Астаниной в Запорожской области. Исполняющий обязанности заместителя губернатора Сергей Обертас заявил, что беспилотники целенаправленно атаковали её дом. После гибели Астаниной Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.