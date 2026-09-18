Памфилова: Больше всего членов УИК погибло от атак ВСУ в Запорожской области

Больше всего членов участковых избирательных комиссий погибло в результате украинских атак в Запорожской области. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова во время брифинга в информационном центре комиссии.

«Там, в Запорожье, больше всего погибло наших коллег. Буквально позавчера мы с вами скорбели по поводу коллеги Елены Астаниной», — сказала Памфилова во время видеосвязи с избиркомами регионов Донбасса и Новороссии.

Глава ЦИК также напомнила о случае в Бердянске, где при взрыве автомобиля погибла член участковой комиссии. По словам Памфиловой, сотрудники избирательной системы в этих регионах работают в условиях постоянной угрозы. Она назвала коллег героическими людьми и уточнила, что в основном это женщины.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходят в России с 18 по 20 сентября 2026 года: из 450 парламентариев 225 избираются по партийным спискам и ещё 225 — по одномандатным округам. Впервые в выборах нижней палаты российского парламента участвуют жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей: ЦИК в июне принял отдельное решение о проведении там голосования с учётом действующего военного положения. Для новых регионов сформированы семь одномандатных округов — три в ДНР, два в ЛНР и по одному в Запорожской и Херсонской областях. Ранее жители этих регионов уже участвовали в выборах президента России в 2024 году и региональных выборах, однако депутатов Госдумы выбирают впервые.