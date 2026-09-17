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Регион
Опубликовано 17 сентября, 15:34

Глава УИК на Запорожье погибла от целенаправленных ударов ВСУ по её дому

Елена Викторовна Астанина. Фото © Telegram/Балицкий Евгений

Елена Викторовна Астанина. Фото © Telegram/Балицкий Евгений

Беспилотники целенаправленно атаковали дом председателя участковой избирательной комиссии № 394 Елены Астаниной, погибшей в Запорожской области. Об этом заявил и. о. заместителя губернатора региона Сергей Обертас.

По его словам, удары пришлись непосредственно по дому, где жила глава УИК, и это не был случайный обстрел.

«Это был не случайный обстрел, а осознанная охота на председателя УИК. Никаких сомнений в том, что целью являлась именно она, у нас нет. Это циничное преступление, которому нет и не может быть оправдания», — заявил Обертас.

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Астанина погибла 15 сентября в селе Октябрьское Токмакского муниципального округа. После её гибели Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Елена Викторовна работала в избирательной системе с 2022 года и участвовала в организации референдума о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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Александра Вишнякова
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