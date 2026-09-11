Памфилова: Дрон попал в здание избиркома в Самарской области

Украинский беспилотник попал в здание территориального избиркома в Самарской области. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Сегодня буквально в 5 утра по местному времени произошло попадание БПЛА в здание, где находится наша территориальная избирательная комиссия, помещение КСА ГАС «Выборы», — сказала председатель Центризбиркома.

Она добавила, что в здании находились информационные материалы для выдачи участковым комиссиям.

По её словам, никто не пострадал, бюллетени не повреждены. При этом части здания разрушена, обрушились межкабинетные стены, повреждены двери, выбиты стёкла.

Единый день голосования в России пройдёт 20 сентября 2026 года. Помимо выборов 450 депутатов Госдумы IX созыва, в стране состоятся кампании регионального и муниципального уровней. Глав регионов будут определять в 11 субъектах: в восьми пройдут прямые выборы, ещё в трёх руководителей изберут региональные парламенты. Кроме того, в 39 субъектах обновят состав законодательных собраний. Таким образом, федеральная кампания будет совмещена с десятками региональных выборов по всей стране. Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму и совмещённых с ними кампаниях предусмотрено в 32 регионах через федеральную систему, отдельно ДЭГ проведёт Москва. Подробнее — в материале Life.ru.