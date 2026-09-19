Все избирательные участки Москвы открылись вовремя во второй день выборов

Все избирательные участки Москвы вовремя начали работу во второй день трёхдневного голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом журналистам сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

«Начался второй день голосования. Все наши участки открылись вовремя, никаких сбоев не было. <…> Они спокойно закрывались. <…> Работа продолжается», — сказала Кириллова.

Голосование в столице проходит с 18 по 20 сентября. Участки работают с 08:00 до 20:00, также москвичам доступен электронный формат.

Ранее Life.ru сообщал, что в первый день выборов голосование в Москве проходило в штатном режиме. Зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявлял, что комиссия не фиксировала проблем.