ЦИК: В 12 регионах России началось досрочное голосование на выборах-2026

В 12 российских регионах, где действует военное положение, 28 августа началось досрочное голосование на выборах. Об этом проинформировали в Центральной избирательной комиссии РФ в мессенджере «Макс».

«Сегодня стартовало досрочное голосование на территориях 12 субъектов Российской Федерации, где введено военное положение и средний уровень реагирования. По решению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации оно может проводится в четырёх формах», — говорится в сообщении.

Избиратели смогут проголосовать в специальных помещениях, у себя дома, на придомовых площадках и на территориях общего пользования.

Предусмотрен также выезд к группам граждан, проживающих в труднодоступных населенных пунктах. Это касается мест, где нет подходящих помещений для голосования, а транспортное сообщение затруднено.

Для проведения процедуры на выезде используются переносные ящики. Такой порядок, по данным комиссии, распространяется на все указанные формы работы с избирателями.

В рамках единого дня голосования 2026 года запланированы выборы в Госдуму, а также прямые выборы руководителей в восьми регионах. Всего по стране пройдет более 2,2 тысячи избирательных кампаний разного уровня, в ходе которых предстоит заместить 20,7 тысячи мандатов и должностей.

Президент Владимир Путин ранее охарактеризовал предстоящие выборы депутатов нижней палаты парламента девятого созыва как важнейшее внутриполитическое событие страны.