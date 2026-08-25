В России начались первые радиодебаты партий перед выборами в Госдуму

На российских радиостанциях стартовали первые дебаты участников предвыборной гонки. О запуске совместного эфира сообщили организаторы процесса.

Центризбирком ранее распределил бесплатное время для агитации между десятью политическими объединениями. Все участники кампании получили равные слоты на пяти федеральных каналах и трёх радиостанциях.

Первые дискуссии прошли во вторник на «Маяке» и «Вести ФМ». В четверг к процессу подключится «Радио России».

Этап агитации в СМИ начался 22 августа. Завершится он в полночь 18 сентября, перед первым днём голосования.

В выборах участвуют «Единая Россия», ЛДПР, Партия прямой демократии, «Зелёные», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди».

Голосование пройдет в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин называл предстоящее событие важнейшим внутриполитическим явлением в стране.

Напомним, 18, 19 и 20 сентября состоится голосование за депутатов Государственной Думы девятого созыва — будет избрано 450 парламентариев (225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам). В этот же период запланированы выборы глав регионов: прямые выборы высших должностных лиц состоятся в семи субъектах (Мордовия, Тува, Чеченская Республика, Белгородская, Пензенская, Тверская и Ульяновская области), при этом в трёх республиках Северного Кавказа (Дагестан, Северная Осетия и Карачаево-Черкессия) главы будут избраны законодательными собраниями. В рамках масштабной кампании также пройдут выборы в законодательные собрания 39 регионов и более 2,2 тысячи других кампаний различного уровня.