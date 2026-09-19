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Опубликовано 19 сентября, 18:05

Явка на выборах в Госдуму по итогам второго дня превысила 44%

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Явка на выборах депутатов Государственной думы по итогам второго дня голосования составила 44,38%. Такие данные следуют из информации Центральной избирательной комиссии.

Показатель зафиксирован после закрытия всех избирательных участков вечером 19 сентября на 21:00 мск. Ранее в течение субботы явка продолжала расти: к 15:00 она составляла 33,34%.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва проходят в России в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября. Заключительный день голосования состоится в воскресенье. Россиянам предстоит избрать 450 депутатов: 225 мандатов распределяются по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Одновременно в регионах проходят более двух тысяч избирательных кампаний различного уровня.

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Ранее Life.ru сообщал, что по итогам первого дня выборов явка оказалась выше показателя кампании 2021 года. К вечеру 18 сентября она достигла 29,19% против 18,39% на сопоставимом этапе пять лет назад.

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Наталья Демьянова
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