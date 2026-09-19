Более 5,8 млн россиян проголосовали электронно — это рекорд для ЕДГ

Более 5,8 миллиона избирателей уже проголосовали электронным способом на выборах в России. Это рекордный показатель за все единые дни голосования, в рамках которых использовались электронные системы, следует из подсчётов ТАСС на основе данных федеральной и московской платформ.

На федеральной платформе дистанционного электронного голосования к настоящему моменту свой выбор сделали 3 229 420 человек. В Москве электронно проголосовали ещё более 2,6 миллиона избирателей.

При этом две системы считают участников по-разному. Федеральный ДЭГ учитывает исключительно дистанционное голосование через интернет. Московская система включает как тех, кто голосует онлайн, так и избирателей, воспользовавшихся электронными терминалами непосредственно на участках.

Предыдущий рекорд был установлен во время Единого дня голосования в 2024 году. Тогда электронным способом проголосовали 3 836 801 человек.

Таким образом, ещё до завершения нынешнего голосования показатель 2024 года превышен примерно на два миллиона участников.