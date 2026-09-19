Более 2,73 млн москвичей проголосовали электронно на выборах

Более 2,73 млн избирателей проголосовали электронными бюллетенями на выборах в Москве. Об этом сообщается на информационных экранах в общественном штабе по наблюдению за выборами.

«Выдано бюллетеней — 2 730 073. До окончания — 23 часа 59 минут», — значится на экранах.

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва проходят в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября. В Москве голосование завершится в 20:00 мск в воскресенье, 20 сентября.

Помимо депутатов Госдумы, жители района Щукино выбирают муниципальных депутатов. Избирательным правом в Москве обладают более 7,8 млн человек.

Московская система позволяет проголосовать электронно как дистанционно со своего устройства, так и на избирательном участке через специальный терминал. Это отличает её от федеральной платформы ДЭГ, которая учитывает только дистанционное голосование через интернет.

Ранее городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга сообщила, что к 15:00 19 сентября явка на выборах в Госдуму превысила 34% — свой выбор сделали 1 402 214 человек (34,52%). Одновременно жители выбирают депутатов Законодательного собрания восьмого созыва, где явка оказалась немного выше — 34,77% (1 402 804 человека).