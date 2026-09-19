Явка на выборах в Госдуму в Петербурге превысила 34%

Явка на выборах депутатов Госдумы в Санкт-Петербурге превысила 34% во второй день голосования. К 15:00 субботы, 19 сентября, свой выбор сделали 1 402 214 человек, сообщили в городской избирательной комиссии.

Таким образом, явка на выборах в Государственную думу девятого созыва составила 34,52%.

Одновременно жители Северной столицы выбирают депутатов Законодательного собрания Петербурга восьмого созыва. Здесь явка к тому же времени оказалась немного выше — 34,77%, проголосовали 1 402 804 человека.

Голосование проходит в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября. В Петербурге также проводятся выборы депутатов ряда муниципальных советов.

Ранее Life.ru сообщал, что по итогам первого дня явка на выборах в Госдуму в Петербурге достигла 27,1%.