Захарова назвала причину закрытия генконсульства РФ в Бонне прямо перед выборами

Германия закрыла генеральное консульство России в Бонне непосредственно перед выборами в Госдуму, зная, что на учёте в дипучреждении состояло более 200 тысяч российских граждан. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ИС «Вести».

Дипломат обратила внимание, что сотрудники консульства должны были покинуть Германию до 18 сентября — дня начала голосования. По её словам, действия официального Берлина создали препятствия для волеизъявления российских граждан.

Германия объявила о закрытии генконсульства РФ в Бонне 1 сентября, связав это решение с августовским инцидентом с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Берлин также распорядился прекратить деятельность Русского дома. Москва отвергла предъявленные обвинения и в качестве ответной меры отозвала согласие на работу генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге, а также потребовала прекратить деятельность институтов Гёте в России.

Ранее Life.ru сообщал, что российский спецборт вывез из Германии сотрудников закрытого генконсульства РФ в Бонне. Перед этим в диппредставительстве спустили российский флаг и сняли официальную табличку со здания.