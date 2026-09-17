Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 сентября, 13:35

Флаги Германии и ЕС больше не развеваются над Петербургом — их сняли со здания генконсульства

С генконсульства Германии в Петербурге спустили флаги перед закрытием

Обложка © Telegram/Фонтанка SPB Online

Обложка © Telegram/Фонтанка SPB Online

Флаги Германии и Евросоюза официально спустили со здания генерального консульства ФРГ в Санкт-Петербурге в преддверии его окончательного закрытия. Диппредставительство прекращает работу после решения РФ.

С фасада здания на Фурштатской улице также убирают опознавательные знаки и таблички. Генконсульство Германии работало в Петербурге с 1972 года.

Фото © Telegram/Фонтанка SPB Online

Фото © Telegram/Фонтанка SPB Online

Фото © Telegram/Фонтанка SPB Online

Фото © Telegram/Фонтанка SPB Online

Фото © Telegram/Фонтанка SPB Online

Фото © Telegram/Фонтанка SPB Online

«Обязанности Генерального консульства берет на себя Посольство Германии в Москве», говорится на официальном сайте немецкой дипмиссии.

Российский триколор «не захотел» спускаться при закрытии генконсульства в Бонне
Российский триколор «не захотел» спускаться при закрытии генконсульства в Бонне

Напомним, МИД России объявил о закрытии генконсульства ФРГ в Петербурге 7 сентября. Это стало ответом на решение Берлина закрыть последнее российское генконсульство в ФРГ — в Бонне — и прекратить деятельность Русского дома. Немецкое представительство должно полностью завершить работу не позднее 18 сентября, а его сотрудники — покинуть Россию.

Накануне Life.ru рассказывал об официальном закрытии последнего российского генконсульства в Германии. На церемонии в Бонне спустили российский триколор и сняли табличку с фасада диппредставительства, а затем специальный борт прибыл в Германию, чтобы забрать дипломатов.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar