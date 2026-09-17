Флаги Германии и ЕС больше не развеваются над Петербургом — их сняли со здания генконсульства
С генконсульства Германии в Петербурге спустили флаги перед закрытием
Обложка © Telegram/Фонтанка SPB Online
Флаги Германии и Евросоюза официально спустили со здания генерального консульства ФРГ в Санкт-Петербурге в преддверии его окончательного закрытия. Диппредставительство прекращает работу после решения РФ.
С фасада здания на Фурштатской улице также убирают опознавательные знаки и таблички. Генконсульство Германии работало в Петербурге с 1972 года.
«Обязанности Генерального консульства берет на себя Посольство Германии в Москве», — говорится на официальном сайте немецкой дипмиссии.
Напомним, МИД России объявил о закрытии генконсульства ФРГ в Петербурге 7 сентября. Это стало ответом на решение Берлина закрыть последнее российское генконсульство в ФРГ — в Бонне — и прекратить деятельность Русского дома. Немецкое представительство должно полностью завершить работу не позднее 18 сентября, а его сотрудники — покинуть Россию.
Накануне Life.ru рассказывал об официальном закрытии последнего российского генконсульства в Германии. На церемонии в Бонне спустили российский триколор и сняли табличку с фасада диппредставительства, а затем специальный борт прибыл в Германию, чтобы забрать дипломатов.
Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.