Российский триколор «не захотел» спускаться при закрытии генконсульства в Бонне

Российский триколор «не захотел спускаться» с флагштока во время официальной церемонии закрытия генконсульства РФ в Бонне. Присутствующие на мероприятии назвали произошедшее хорошим знаком. Об этом передаёт газета «Известия».

После церемонии генконсул России Олег Красницкий передал флаг на хранение. Дипломат рассказал, что подобное уже случалось в стенах представительства: когда-то с флагштока аналогичным образом «не захотело» спускаться советское знамя.

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что сотрудники российских консульских учреждений покидают страну с чувством выполненного долга. Решение Берлина о закрытии представительств он назвал не отвечающим интересам двух государств.

«Мы покидаем Германию с гордо поднятой головой, с чувством выполненного долга», — заявил дипломат.

По его словам, теперь поддерживать контакты с соотечественниками станет сложнее: многим придётся преодолевать сотни километров до оставшихся консульских учреждений. Москва намерена использовать все доступные возможности, чтобы сохранить эти связи. Представитель русскоязычной общины Андрей Ковалев-Бальцер также заверил, что культурные и памятные мероприятия продолжатся.