Российский триколор «не захотел» спускаться при закрытии генконсульства в Бонне
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Российский триколор «не захотел спускаться» с флагштока во время официальной церемонии закрытия генконсульства РФ в Бонне. Присутствующие на мероприятии назвали произошедшее хорошим знаком. Об этом передаёт газета «Известия».
После церемонии генконсул России Олег Красницкий передал флаг на хранение. Дипломат рассказал, что подобное уже случалось в стенах представительства: когда-то с флагштока аналогичным образом «не захотело» спускаться советское знамя.
Посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что сотрудники российских консульских учреждений покидают страну с чувством выполненного долга. Решение Берлина о закрытии представительств он назвал не отвечающим интересам двух государств.
«Мы покидаем Германию с гордо поднятой головой, с чувством выполненного долга», — заявил дипломат.
По его словам, теперь поддерживать контакты с соотечественниками станет сложнее: многим придётся преодолевать сотни километров до оставшихся консульских учреждений. Москва намерена использовать все доступные возможности, чтобы сохранить эти связи. Представитель русскоязычной общины Андрей Ковалев-Бальцер также заверил, что культурные и памятные мероприятия продолжатся.
Ранее Life.ru сообщал, что сотрудники генконсульства России в Бонне и Русского дома в Берлине вместе с членами семей должны покинуть Германию. Такое требование последовало после решения властей ФРГ прекратить работу российских учреждений. Учреждение в Бонне было последним работающим в Германии генеральным консульством России, церемония его закрытия состоялась 15 сентября.
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