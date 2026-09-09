Россия закрыла избирательный участок в Бонне из-за решений властей Германии

« Данный участок ликвидирован в связи с недружественными действиями правительства ФРГ в связи с закрытием генерального консульства Российской Федерации в этом городе », — отметил он.

Напомним, ранее Германия приняла решение закрыть генеральное консульство России в Бонне. Учреждение должно прекратить работу 18 сентября. Это последнее действующее российское генконсульство в Германии, остальные четыре были закрыты ещё в 2023 году. Поводом для мер стал инцидент в аэропорту Лейпциг/Галле в ночь с 4 на 5 августа. Тогда возле украинского самолёта нашли беспилотник со взрывным устройством, который позже обезвредили специалисты. МВД Германии называло случившееся гибридным терактом и не исключало внешнего вмешательства. 1 сентября власти ФРГ заявили, что считают Россию ответственной за произошедшее. Москва причастность отвергала.