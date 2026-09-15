В Германии закрыли последнее генконсульство России

В Бонне прошла церемония закрытия последнего остававшегося в Германии генерального консульства России. Об этом сообщает ТАСС.

На мероприятии присутствовали посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, генконсул Олег Красницкий, сотрудники диппредставительств, соотечественники, представители Русской православной церкви и германской общественности.

Красницкий поблагодарил коллектив генконсульства и местных партнёров за многолетнюю работу. По его словам, сотрудники внесли значительный вклад в развитие двусторонних связей и защиту интересов российских граждан.

«Мы завершаем своё дипломатическое присутствие на Рейне», — заявил Нечаев. Он напомнил, что дипломатические отношения СССР и ФРГ были установлены в 1955 году, а советское посольство первоначально находилось неподалёку — в Ремагене.

Посол также обратился к многочисленной русскоязычной диаспоре в Германии. «Мы крепки духом, сильны, и нас на колени не поставить. Никому это пока в истории не удавалось», — подчеркнул дипломат.

Церемония завершилась под гимн России. С флагштока спустили российский триколор и передали его Нечаеву, а со входа в здание сняли табличку генконсульства.

Ранее Life.ru писал, что сотрудники генконсульства России в Бонне и Русского дома в Берлине должны покинуть Германию. Решение Берлина предусматривало прекращение работы российского представительства в Бонне до 18 сентября.