МИД РФ: Россия закрывает Генконсульство ФРГ в Петербурге

Москва приняла ответные меры после того, как Германия закрыла российское генконсульство в Бонне и «Русский дом» в Берлине. Как сообщили в МИД РФ, решено закрыть генеральное консульство ФРГ в Санкт-Петербурге.

Временному поверенному в делах Германии были вручены официальные ноты. Ему заявили, что российская сторона отзывает разрешение на работу дипмиссии в Санкт-Петербурге.

Учреждение обязано свернуть деятельность до 18 сентября 2026 года. Все его работники должны уехать из РФ к этому же сроку.

Также прекращают функционирование культурные центры имени Гёте. Их командированным сотрудникам предписано покинуть территорию России не позднее 13 сентября 2026 года.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что эскалацию в отношениях спровоцировали именно власти ФРГ. Ответственность за развитие ситуации возложена на Правительство Германии.

Напомним, ранее власти Германии ввели новый пакет санкционных и дипломатических мер против России в ответ на якобы причастность РФ к неудавшейся атаке дронов на аэропорт Лейпцига в августе. Ключевые решения включают: закрытие генерального консульства России в Бонне и высылку около 70 его сотрудников с 18 сентября и прекращение деятельности российского культурного центра «Русский дом» в Берлине. Реакция России на ограничения ФРГ была жёсткой: президент РФ Владимир Путин назвал новые санкции Германии и обвинения в причастности к инциденту с беспилотником в Лейпциге грубой ошибкой и фальсификацией. По его словам, Берлин пытается обвинять Москву из-за внутриполитического кризиса и падения рейтингов канцлера Фридриха Мерца. Также Путин упрекнул немецкие власти в неспособности признать собственные просчёты, напомнив, что Москва готова к газовым поставкам, но у немецких властей «кишка тонка» принять это решение.