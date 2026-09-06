«Мне не всё равно»: Берлинцы пришли поддержать Русский дом, закрытый властями ФРГ

После решения немецких властей прекратить действие соглашения о работе Русского дома жители Германии продолжают приходить к зданию в Берлине. Заявленных митингов или демонстраций в воскресенье здесь нет, однако некоторые прохожие останавливаются у главного входа и рассматривают плакаты. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

«Я пришёл сюда, чтобы своим присутствием подать сигнал, что мне не всё равно», — сказал один из пришедших.

Закрытые двери учреждения не мешают отдельным берлинцам приходить к нему самостоятельно. Люди задерживаются у входа, изучают размещённые рядом плакаты и таким образом выражают своё отношение к происходящему. Ближайшие магазины не работают, а возле Русского дома находится полицейская машина.

Особое внимание привлекают надписи на плакатах, установленных на столбах перед входом. На немецком языке там написано: «Wir sag'n nicht Adieu, Wir sag'n nur auf Wiederseh'n! Denn von heut' auf morgen Kann so viel gescheh'n!» — «Мы не говорим «прощай», мы говорим лишь «до свидания», Ведь от сегодня до завтра так много может произойти…». Связана эта фраза с немецкой песней «Sag mir nicht Adieu» («Не говори мне «прощай»), которая была выпущена в 1938 году.

Ранее 4 сентября у стен Русского дома в Берлине прошла демонстрация против закрытия учреждения. На акцию, организованную в центре германской столицы на Фридрихштрассе, пришли несколько сотен человек. Инициатором выступила партия BSW, выбравшая для мероприятия девиз «Мосты вместо стен».