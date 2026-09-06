Суд в Германии должен решить судьбу рояля из мюнхенской квартиры композитора Родиона Щедрина и балерины Майи Плисецкой, переданного в дар Русскому дому в Берлине. Ожидается, что немецкий суд подтвердит передачу инструмента в дар до конца 2026 года. Об этом рассказала исполняющая обязанности директора культурного центра Светлана Некрасова.

«Надеюсь, что этот рояль всё-таки останется в Русском доме. Или, возможно, в Русском доме в одной из других стран, или даже поедет в Россию», — сказала Некрасова.

Вопрос о судьбе рояля возник после того, как МИД ФРГ объявил о закрытии генконсульства России в Бонне и расторжении договора о деятельности Русского дома в Берлине. В ответ Москва заявила, что в России будут закрыты отделения института Гёте.

Напомним, 4 августа в аэропорту Лейпцига обнаружили БПЛА со взрывчаткой. Берлин возложил ответственность на Москву без конкретных доказательств. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее провокацией и связал обвинения с внутриполитической ситуацией в ФРГ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия считает обвинения в свой адрес по поводу инцидента с беспилотниками в Лейпциге безосновательными и полностью их отвергает, поскольку они лишены убедительных доказательств.