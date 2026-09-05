Канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил реакцию Правительства ФРГ на инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле с массовыми протестами против размещения американских ракет «Першинг-2» в Западной Германии в 1980-х годах. Об этом он заявил на предвыборном мероприятии ХДС в Лангенхагене.

Политик напомнил, что в годы Холодной войны Бонн (временная столица ФРГ с 1949 по 1990 год — прим.Life.ru) жёстко реагировал на подобные ситуации, и сейчас Берлин «снова даёт ясный ответ и остаётся твёрдым».

Власти Германии возложили ответственность за инцидент с начинённым взрывчаткой дроном на Россию и объявили о контрмерах: закрытии генконсульства РФ в Бонне с 18 сентября, денонсации соглашения о Русском доме в Берлине и ужесточении въездного контроля для россиян. Глава МВД Германии Александр Добриндт заявлял, что правительство считает страну целью дальнейших гибридных атак со стороны России.

Напомним, 4 августа в аэропорту Лейпциг/Галле был найден дрон со взрывным устройством, второй столкнулся с самолётом DHL, а 14 августа был обнаружен третий дрон с гексогеном. 1 сентября ФРГ возложила ответственность на Москву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия считает обвинения в свой адрес после инцидента с дронами в Лейпциге безосновательными и отвергает их как не имеющие убедительной аргументации.