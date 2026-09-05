«Германия должна оставаться индустриальной страной»: Мерц признал потерю рабочих мест

Кризис Volkswagen стал одним из наиболее заметных проявлений проблем немецкой промышленности. Рабочие места сокращаются во всём секторе, признал канцлер Германии Фридрих Мерц на предвыборном мероприятии ХДС в Лангенхагене под Ганновером.

«Мы теряем в настоящий момент в большом объёме рабочие места в промышленности», — приводит слова политика агентство DPA.

Канцлер пообещал бороться с этой тенденцией, поскольку «Германия должна оставаться индустриальной страной». Заявление прозвучало на фоне роста числа крупных банкротств. По данным Allianz Trade, за первые шесть месяцев 2026 года в ФРГ обанкротились 33 компании с годовым оборотом не менее 50 млн евро. Это на 10% больше, чем годом ранее.

Сильнее всего пострадал автопром, где насчитали семь крупных разорившихся предприятий. Совокупный годовой оборот обанкротившихся компаний достиг 4,5 млрд евро, увеличившись на 3%. В Allianz Trade не ожидают заметного улучшения до конца года. Среди главных факторов риска аналитики называют высокие расходы на энергию и инвестиции, а также ограниченные возможности бизнеса повышать цены.

Германия переживает затяжной экономический спад, начавшийся после пандемии. Дополнительное давление на предприятия оказали энергетический кризис, прекращение прежних поставок российского газа и слабый спрос.

Ранее Life.ru рассказывал, что депутат бундестага Вольфганг Виле назвал дорогую энергию и бюрократию причинами кризиса немецкой промышленности. Вернуть Германии прежнюю производственную мощь, по мнению парламентария, удастся лишь после корректировки энергетического курса и сокращения бюрократической нагрузки на компании.