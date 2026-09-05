За первое полугодие 2026 года в ФРГ обанкротились 33 крупные компании с годовым оборотом не менее 50 млн евро. Об этом сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель написала в соцсети X со ссылкой на исследование компании Allianz Trade.

«Чёрно-красная» катастрофа (имеется в виду правящая в ФРГ коалиция, — Прим. Life.ru): за первые шесть месяцев 2026 года обанкротились уже 33 крупные компании с годовым оборотом не менее 50 миллионов евро. На 10% больше, чем в рекордном 2025 году», — отметила Вайдель.

В последние годы Германия переживает затяжной экономический кризис. Изначально он был вызван пандемией COVID-19, затем усилился после прекращения поставок российского газа. Банкротства крупных предприятий негативно сказываются на рынке труда и промышленном производстве. Власти ФРГ пока не представили эффективных мер для преодоления кризиса.

Ранее Life.ru рассказывал, что сопредседатель АдГ Алис Вайдель заявляла о закрытии заводов ArcelorMittal в Дуйсбурге, что затронет две трети сотрудников, и обвиняла правящую коалицию и Еврокомиссию в разрушении немецкой промышленности «зелёной» политикой. В ответ на это спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил: «Нет российского газа — нет немецкой промышленности» .