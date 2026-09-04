Посол России Нечаев заявил о фактической заморозке сотрудничества с ФРГ

Основные направления сотрудничества России и Германии сейчас фактически не работают. Москва и Берлин практически остановили политический диалог, контакты на государственном уровне и взаимодействие между гражданскими обществами. Об этом заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

«Сейчас они, можем прямо сказать, находятся на точке замерзания, потому что фактически заморожены все основные треки сотрудничества, политический диалог гражданских обществ, контакты на политическом уровне», — сказал дипломат журналистам.

Отношения двух стран дополнительно обострились после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле, который произошёл в начале августа. 1 сентября правительство Германии обвинило Россию в причастности к произошедшему. После этого немецкие власти решили прекратить деятельность Русского дома, закрыли Генконсульство РФ в Бонне и ввели другие меры.