Немецкая газета Tageszeitung опубликовала свежий номер с матерной надписью на русском языке. Внимание на это обратили читатели издания.

Обложка от 4 сентября содержит фразу «Гёте, идти на...». Так редакция прокомментировала решение российских властей остановить деятельность отделений Гёте-института. Москва пошла на эти меры из-за закрытия Русского дома в Берлине и генконсульства в Бонне.

О грамматической ошибке в слове «идти» речи не идет — её допустили специально. Формулировка является дословным переводом названия комедии 2013 года «Fack ju Göhte» («Зачётный препод» на русском). В оригинале заголовок фильма также был написан с нарушением норм языка.

Tageszeitung — это общенациональная ежедневная газета ФРГ, основанная в 1978 году в Берлине группой левых журналистов. Издание придерживается леволиберальной и экологической направленности, позиционирует себя как альтернатива крупным медиаконцернам и существует за счёт подписки, розничных продаж и добровольных взносов читателей в рамках кооперативной модели собственности. Газета известна критическим освещением социальных, гендерных и климатических вопросов, а также особым стилем оформления и публицистическим языком. В 2026 году taz прекратила выпуск ежедневного печатного номера, перейдя на цифровую платформу с еженедельным печатным приложением по выходным, что стало первым случаем среди общенациональных немецких СМИ, отказавшихся от ежедневной «бумаги».

Институт Гёте — это действующая по всему миру культурная организация ФРГ. Основанный в 1951 году как неправительственное учреждение, он стал преемником Германской академии. Ключевые задачи института — продвижение немецкого языка за рубежом, развитие международного культурного диалога и распространение актуальной информации о культурной, общественной и политической жизни Германии. Сегодня институт представлен 154 филиалами в 100 странах. Его деятельность охватывает проведение языковых курсов и сертификационных экзаменов, организацию культурных событий (выставки, концерты, кинопоказы), а также поддержку образовательных проектов. Финансирование осуществляется преимущественно за счет средств МИД ФРГ.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее сообщил, что в России будут закрыты отделения Института Гёте. Это решение стало ответной мерой на прекращение работы Русского дома в Германии. Москва рассматривает действия Берлина как отказ от прежнего формата культурного сотрудничества. Лавров подчеркнул, что Германия одновременно сокращает своё официальное присутствие в России и меняет подход к взаимодействию с российским обществом: вместо открытых культурных связей Берлин делает упор на поддержку россиян, находящихся за рубежом.