Путин назвал новые меры ФРГ против России ошибкой немецких властей
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Новые антироссийские решения Германии после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле являются ошибкой властей ФРГ, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, такие шаги противоречат интересам немецких граждан.
Российский лидер отметил, что решения Берлина необходимо рассматривать с учётом внутренней политической ситуации в Германии. В частности, он упомянул предстоящие выборы и снижение поддержки правящих сил.
«Надо объяснить причины такого поведения. С учётом падения рейтингов и предстоящих выборных кампаний, в том числе в Саксонии, например, конечно, возникает вопрос о политическом будущем правящей верхушки Германии. Я думаю, что это прежде всего связано с этим. Думаю, что это ещё одна ошибка, грубая ошибка. И она, на мой взгляд, явно противоречит интересам немецкого народа», — сказал глава государства, выступая на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.
Ранее правительство ФРГ заявило, что возлагает ответственность на Россию за инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Берлин объявил о введении ряда мер, включая закрытие генерального консульства РФ в Бонне и прекращение действия соглашения о работе Русского дома в Берлине. Кроме того, немецкая сторона намерена усилить контроль при въезде в страну для граждан России. В российском МИД пообещали Берлину достойный ответ на эти действия.
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