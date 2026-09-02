Путин назвал новые меры ФРГ против России ошибкой немецких властей

«Надо объяснить причины такого поведения. С учётом падения рейтингов и предстоящих выборных кампаний, в том числе в Саксонии, например, конечно, возникает вопрос о политическом будущем правящей верхушки Германии. Я думаю, что это прежде всего связано с этим. Думаю, что это ещё одна ошибка, грубая ошибка. И она, на мой взгляд, явно противоречит интересам немецкого народа», — сказал глава государства, выступая на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.