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Регион
Опубликовано 1 сентября, 19:56

Посол РФ назвал меры ФРГ после инцидента с БПЛА беспрецедентной эскалацией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hodim

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hodim

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что меры Германии после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле не останутся без последствий. По его словам, эти действия являются беспрецедентной эскалацией.

«Озвученные германской стороной меры являются беспрецедентной эскалацией российско-германских отношений и не останутся без последствий, вся ответственность за которые ляжет на правительство ФРГ. Выразил сожаление, что немецкие власти продолжают курс на планомерное разрушение некогда прочного каркаса российско-германского взаимодействия», — говорится в заявлении.

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Напомним, Германия ранее объявила об ужесточении контроля при въезде россиян, а также о закрытии Генерального консульства России в Бонне и Русского дома в Берлине. Поводом стали обвинения в адрес Москвы из-за трёх беспилотников, обнаруженных в аэропорту Лейпцига в августе. В российском МИД пообещали Берлину достойный ответ на эти действия. Кроме того, Нечаев отверг обвинения Берлина в причастности Москвы к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Дипломат заявил, что предъявленные немецкой стороной претензии являются бездоказательными и не имеют под собой оснований.

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Тимур Хингеев
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