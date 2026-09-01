Посол РФ назвал меры ФРГ после инцидента с БПЛА беспрецедентной эскалацией

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что меры Германии после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле не останутся без последствий. По его словам, эти действия являются беспрецедентной эскалацией.

«Озвученные германской стороной меры являются беспрецедентной эскалацией российско-германских отношений и не останутся без последствий, вся ответственность за которые ляжет на правительство ФРГ. Выразил сожаление, что немецкие власти продолжают курс на планомерное разрушение некогда прочного каркаса российско-германского взаимодействия», — говорится в заявлении.