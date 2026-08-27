Солнце, ветер и горы бумаги: В бундестаге объяснили, что душит промышленность Германии

Немецкая промышленность теряет позиции на мировом рынке из-за дорогой энергетики и чрезмерного регулирования, считает депутат бундестага Вольфганг Виле. Основными причинами кризиса он назвал курс на «энергетический поворот» и бюрократическую нагрузку со стороны Брюсселя и Берлина, сообщил парламентарий газете «Известия».

«Так называемый энергетический поворот в сторону энергоснабжения только за счёт солнца и ветра привел к резкому росту цен на энергоносители, что подрывает конкурентоспособность немецкой промышленности на мировом рынке во многих секторах», — подчеркнул Виле.

Второй проблемой депутат назвал административное давление. Часть требований бизнес получает от Евросоюза, однако немецкое законодательство, по его словам, зачастую устанавливает ещё более жёсткие правила, чем предписывает Брюссель.

Сочетание высоких энергозатрат и многочисленных регуляторных барьеров, считает Виле, тормозит инвестиции и внедрение новых технологий. Из-за этого предприятия ФРГ изначально оказываются в менее выгодном положении по сравнению с зарубежными конкурентами, а ключевые отрасли сталкиваются с застоем.

Вернуть Германии прежнюю промышленную мощь, по мнению парламентария, удастся лишь после корректировки энергетического курса и сокращения бюрократической нагрузки на компании.

Ранее Life.ru писал о резком росте энергетических рисков в Евросоюзе после отказа от российских ресурсов. На фоне сокращения поставок газа цены на СПГ в Европе поднялись до максимума с 2023 года, одновременно запасы топлива оставались на низком уровне.