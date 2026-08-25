Казахстан отказался снова перекачивать нефть в Германию по «Дружбе»

Казахстан не планирует возобновлять поставки нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» в ближайшие три месяца. Об этом сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.

Ранее казахстанская нефть поступала на немецкий нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт по «Дружбе». С 1 мая поставки идут в обход этого маршрута. По словам Аккенженова, в текущих планах транспортировки, которые Казахстан получает от компании «Транснефть», возобновление прокачки по этому маршруту пока не предусмотрено.

В Минэнерго Казахстана отмечали, что НПЗ в Шведте зависит от казахстанского сырья на 20–30%. В 2025 году республика поставила на это направление около 2,1 млн тонн нефти, а в 2026 году планировалось увеличить объём до 3 млн тонн. Ранее вице-премьер России Александр Новак объяснял изменение маршрута техническими возможностями транспортной системы.