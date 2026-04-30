Смена маршрутов для прокачки казахстанской нефти вместо использования трубопровода «Дружба» продиктована исключительно инженерными ограничениями действующей инфраструктуры. Такую информацию озвучил представителям СМИ заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Новак напомнил, что террористы Незалежной систематически атакуют элементы нефтетранспортной инфраструктуры. Он также отметил, что на сегодняшний день зафиксированы повреждения перекачивающих насосных станций, а также сопряжённых с ними объектов.

«Поэтому для Казахстана найдены другие возможности поставок в рамках текущей нашей работы, инфраструктуры. Никто в этой части с точки зрения объёма не страдает», — объяснил он.

Как уточнил Новак, на данный момент прокачка нефти через трубопроводную систему на НПЗ, расположенном в германском городе Шведт, полностью прекращена.

В Кремле информировали, что приостановка транзита нефти из Казахстана в ФРГ по трубопроводу «Дружба» носит технический характер. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, все потребности Казахстана будут закрыты через альтернативные логистические направления.